Harga Kedelai Relatif Stabil di Pasar Rakyat Sambas Rp 14 Ribu per Kilogram

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Harga kedelai di pasar rakyat Sambas masih stabil di harga Rp 14 per kilogram. Bahkan tren harga kedelai cenderung mengalami penurunan, Kamis 13 Oktober 2022.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) Kabupaten Sambas, Abdul Hadi mengungkapkan harga kedelai cenderung stabil.

"Berdasarkan rekapitulasi laporan harga barang kebutuhan pokok, kacang kedelai harganya stabil di bulan Oktober Rp 14 ribu per kilogram, bahkan per beberapa hari ini ada penurunan seribu rupiah menjadi Rp 13 ribu per kilogram," tuturnya.

• Kolaborasi Lazisnu dan Indomaret Luncurkan Program Bantuan Sarana Olahraga Sekolah di Sambas

Abdul Hadi menyebutkan harga kedelai bahkan mengalami penurunan harga menjadi Rp 13 ribu per kilogram. Sementara itu harga produk turunannya seperti tempe relatif stabil Rp 20 ribu per kilogram.

"Untuk turunannya berupa tempe relatif stabil di harga Rp 20 ribu per kilogram," ucapnya.

Dia mengatakan pasokan kedelai yang di jual di pasar-pasar Sambas disuplai dari Jawa.

"Pasokan dari luar pasokan kedelai ya, di suplai dari jawa," tuturnya.

Sementara itu, kata dia menambahkan, perhari ini kebutuhan pokok telur terjadi penyesuaian harga menjadi Rp 28 Ribu per kilogram.

"Telur ada naik seribu rupiah menjadi harga 28 ribu Rupiah yang ada penyesuaian harga di telur namun kebutuhan pokok yang lain masih relatif stabil," katanya.

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News