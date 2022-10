Terungkap Aliran Dana Pesawat Garuda hingga Raup Laba 3,76 Miliar Dollar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Terungkap aliran dana ke Maskapai Garuda Indonesia hingga meraup laba mencapai 3,76 miliar dollar.

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) mencetak kinerja keuangan yang positif sepanjang semester I-2022.

Dengan ini, Garuda Indonesia pun optimistis dapat meraih kinerja keuangan maupun operasional yang solid sampai akhir tahun nanti.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, pada semester I-2022, Garuda Indonesia membukukan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US dollar 3,76 miliar.

Padahal, pada semester I-2021 lalu emiten pelat merah ini menderita rugi bersih mencapai US dollar 898,65 juta.

• Harga Tiket Pesawat Garuda Indonesia Terbaru Kini Ada Diskon dan Promo hingga 15 Persen

Garuda Indonesia juga meraih pendapatan usaha sebanyak US dollar 878,70 juta pada semester I-2022 atau meningkat 26,11 persen secara tahunan dibandingkan pendapatan usaha pada semester I-2021 yakni sebesar US dollar 696,80 miliar.

Pendapatan usaha Garuda Indonesia di paruh pertama tahun ini terdiri atas pendapatan dari penerbangan berjadwal sebesar US dollar 677,29 juta, kemudian diikuti oleh pendapatan lainnya sebesar US dollar 113,84 juta, dan pendapatan dari penerbangan tidak berjadwal sebesar US dollar 87,57 juta.

Yang menarik, dalam laporan keuangan semester I-2022, Garuda Indonesia juga mencatatkan pendapatan dari restrukturisasi utang sebesar US dollar 2,85 miliar.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyampaikan, capaian laba bersih tersebut sangat dipengaruhi oleh rampungnya proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) melalui putusan homologasi Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Pasca rampungnya proses PKPU, Garuda Indonesia sedang mempercepat berbagai upaya strategis dalam memaksimalkan langkah restrukturisasi yang mulai dijalankan.

Di antaranya melalui kesiapan implementasi rights issue sebagai bagian tindak lanjut persetujuan proposal perdamaian PKPU, serta rencana penambahan struktur permodalan melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.

Selain itu, kinerja Garuda Indonesia juga terbantu oleh adanya kenaikan pendapatan usaha yang dibarengi oleh penurunan beban usaha sekitar 11,71 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

“Perolehan kinerja laba rugi komprehensif konsolidasian tersebut turut dikontribusikan dari hasil restrukturisasi keuangan melalui PKPU yang dicatatkan pada laba buku perusahaan,” ujar Irfan dalam keterangan resmi, Sabtu 8 Oktober 2022.

• Penyebab Mesin Pesawat Tiba-tiba Berisik saat Lepas Landas dan Mendarat

Ia menambahkan, sesuai dengan perjanjian perdamaian yang telah disetujui lebih dari 95 persen kreditur, perolehan pendapatan restrukturisasi yang muncul dalam laporan keuangan Garuda Indonesia dikarenakan adanya skema penyelesaian utang kreditur melalui mekanisme haircut dan perpanjangan fasilitas utang.