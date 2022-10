Kemeriahan Anniversary 10 Tahun Transera Hotel Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Tepatnya hari ini Rabu 12 Oktober 2022, Transera Hotel Pontianak genap berusia 1 dekade.

Mengusung tajuk Ten to Top, Ten to Remember, Ten to Everlasting, Transera Hotel Pontianak merayakan anniversarynya ke-10 di TeraSky, Lantai 8 Transera Hotel Pontianak, Jalan Gajahmada, Rabu 12 Oktober 2022.

Terlihat banyak tamu yang datang ikut meriahkan anniversary ke-10 Transera Hotel Pontianak.

Para tamu undangan dihibur dengan tembang yang langsung dinyanyikan oleh GM Transera Hotel Pontianak Udik Setiadi.

Anniversary ke-10 Transera Hotel Pontianak ini berlangsung dengan meriah.

Di hari anniversary ke-10 Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi GM Transera Hotel Pontianak mengatakan bukanlah hal yang mudah bagi Transera Hotel Pontianak untuk bisa eksis di dunia perhotelan Kalbar khususnya di Kota Pontianak.

Selama 10 tahun, tentunya banyak yang telah dilakukan Transera Hotel Pontianak untuk bertahan hingga saat ini.

"Kami mengucapkan syukur tingkat okupansi hotel kami meningkat lebih dari 80 persen. Kemudian saat pandemi, kami mampu melaluinya. Alhamdulillah, kami tidak sampai PHK karyawan saat pandemi. Yang kami lakukan terus membuat dan menghasilkan. Kami bersyukur juga support dari owner mencukupi kebutuhan selama pandemi," ujar Udik Setiadi kepada Tribun di sela-sela acara.

Julia Lorrains, GM Business Tribun Pontianak bersama Manajemen Transera Group dan Undang VIP di acara Anniversy 10 th Transera Hotel Pontianak, Rabu 12 Oktober 2022. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Tambahnya, di saat pandemi, mereka melakukan banyak cara untuk tetap menghasilkan dan Transera Hotel Pontianak tetap bisa survive.

"Waktu pandemi, kita jual Pizza hingga gorengan, ngantar delivery, semua kita lakukan. Alhamdulillah kita mampu melewatinya. Efesiensi berjalan dengan baik dengan pelayanan tetap ten to top," tuturnya.

Di hari anniversary ke-10 Transera Hotel Pontianak, Udik Setiadi mengatakan akan merefleksi mengingat apa yang terjadi dan kesalahan kemaren sehingga menjadi learning organization.

Serta Ten to Everlasting, membuat layanan terbaik sehingga dikenang tamu dan selalu diingat mereka.

Julia Lorrains, GM Business Tribun Pontianak foto bersama GM dan Direksi Transera Hotel Pontianak di acara Anniversy 10 th Transera Hotel Pontianak, Rabu 12 Oktober 2022. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Di hari penuh bahagia ini, Tribun Pontianak tak lupa mengucapkan "Happy anniversary 10 th untuk Transera Hotel Pontianak'.

"Semoga Transera Hotel Pontianak senantiasa memberikan pelayanan terbaik, dan terus berinovasi menghadirkan spot baru dengan aktifitas sesuai hobby pengunjung dan terus berkreasi menyajikan menu khususnya Tera Sky menjadi spot pilihan pencinta kuliner untuk hang out yang aman," doa Julia Lorrains, GM Business Tribun Pontianak untuk Transera Hotel Pontianak.

Manajemen Tribun Pontianak sangat mengapreasi dan berterima kasih atas kerja sama yang baik selama ini khususnya Transera Hotel Pontianak sebagai merchant rekanan Tribun Family Card yang memberikan fasilitas premium gratis maupun diskon.

"Semoga kolaborasi untuk memanjakan pelanggan ini bisa ditingkatkan di masa mendatang," tutupnya. (*)