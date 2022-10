Definisi Devosi kepada Bunda Maria dalam Tradisi Iman Gereja Katolik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Devosi Marial (hyperdulia) merupakan seluruh kebaktian kepada Maria Ibu Yesus dari Nazaret.

Devosi ini dilakukan dalam bentuk puji-pujian, kagum, hormat dan cinta dengan meneladani cara hidupnya.

Kemudian memohon bantuan pengantaraan doanya bagi Gereja yang masih sedang dalam perjalanan ziarah menuju persatuan dengan Allah di tanah air surgawi (bdk.LG No. 66).

Setelah mendapat kabar gembira dari Malaikat Tuhan (Lukas 1:26-38), Maria amat bersukacita dan bernubuat.

"Yes, from this day forward all generations will call me blessed, for the Almighty has done a great things for me" (Lukas 1:48).

Secara singkat dapat disebut beberapa alasan pokok mengapa Maria dapat dihormati khusus dan dapat dimintakan pengantaraan doanya oleh umat beriman.

Pertama, Maria dipilih Tuhan secara istimewa untuk menjadi Bunda Tuhan Yesus Kristus juru selamat manusia.

Pemilihan yang istimewa ini sangat dirasakan akibatnya yang membahagiakan oleh Gereja sepanjang masa.

Kedua, seperti yang dijelaskan oleh Lumen Gentium No.62, keibuan Maria dalam tata rahmat berlangsung terus tanpa putus.

Mulai dari persetujuan yang diberikannya dengan setia pada saat menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel.

Kabar tersebut dipertahankannya tanpa ragu sampai di kaki salib sampai kepada kesempurnaan abadi semua orang beriman.

Karena setelah diangkat ke surga, Maria tidak meninggalkan tugas ini, melainkan melanjutkannya melalui peraantaraan limpah dengan memberikan anugerah keselamatan abadi.

Hal itu menunjukkan bahwa peran Maria dalam tata penyelamatan tetap aktual sepanjang sejarah Gereja tanpa terhenti oleh hilangnya Maria secara fisik dari panggung sejarah dunia.

Karena itu Maria sungguh melebihi segala makhluk di surga maupun di bumi.