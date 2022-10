Bersekolah di Taraf Internasional, Nagita Slavina Punya Ambisi untuk Rafathar & Rayyanza

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Rafathar Malik Ahmad memang diketahui bersekolah di sekolah elite.

Namun siapa sangka, Nagita Slavina rupanya sempat khawatir terhadap Rafathar yang menempuh pendidikan di sekolah elite.

Nagita Slavina bahkan mengaku khawatir Rafathar akan stres saat bersekolah di sekolah elite tersebut.

Sejak masih duduk di Taman Kanak-kanak (TK), Rafathar memang diketahui telah menempuh pendidikan di sekolah elite.

Kakak dari Rayyanza itu diketahui sempat menempuh pendidikan di TK Cikal.

Menginjak kelas 2 SD, Rafathar kini diketahui bersekolah di SIS (Singapore International School), yang terletak di Jakarta Selatan.

Meski sang putra bersekolah di sekolah bertaraf internasional, namun Nagita Slavina rupanya mengaku khawatir.

Hal itu terungkap ketika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bincang dalam video yang diunggah di kanal YouTube Grace Tahir, Selasa 11 Oktober 2022.

Awalnya, Nagita Slavina mengatakan, Rafathar kini berusia 7 tahun dan duduk di kelas 2 SD di SIS.

"(Rafathar) umur 7 (tahun), kelas 2 SD, (sekolah) di SIS," kata Nagita Slavina menjawab pertanyaan Grace Tahir.

Mendengar hal tersebut, Grace Tahir lalu bertanya kepada Nagita Slavina tentang kebenaran soal rumor bahwa akademik di SIS cukup sulit.

"Oh, very very hard katanya akademiknya di sana kan?" tanya Grace Tahir.

"Lumayan," jawab Nagita.

Khawatir putranya akan stres karena mengikuti pelajaran di sekolah tersebut, Nagita Slavina bahkan sampai berniat mencari sekolah lain.

"Pokoknya aku bilang, 'Kalau Rafathar sudah nggak sanggup sekolah di situ, sudah stres, bilang Mama, kita cari sekolah lain'," kata Nagita.

Di lain sisi, Nagita Slavina mengaku sengaja menyekolahkan anaknya di SIS semata-mata untuk akademik sang putra.

"Aku juga ngejar itunya (akademik), karena anak laki, aku pinginnya paling enggak fundamentalnya ada dulu," ucapnya.

Nagita Slavina bahkan berharap Rafathar kelak bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik darinya. (*)

