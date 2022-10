Kim Go Eun Jadi Aktris Korea Tersukses, Bandingkan Perannya di The King: Eternal Monarch

Selain 'Little Women', Kim Go Eun juga tercatat telah membintangi beberapa judul drama populer, salah satunya adalah 'The King: Eternal Monarch'.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Sinopsis drakor The King: Eternal Monarch, drama Korea yang dibintangi Lee Min Ho dan Kim Go Eun, simak juga jadwal tayang dan link nontonnya.

Sebelum menyaksikan chemistry Lee Min Ho dan Kim Go Eun, penonton sebaiknya simak dulu sinopsis drakor The King: Eternal Monarch.

Selain itu, ketahui juga jadwal tayang dan link nonton dramanya di situs legal.

Artis Kim Go Eun kini tengah menjadi perbincangan penggemar drakor karena kesuksesan drama yang dibintanginya, 'Little Women'.

Usai membaca sinopsis drakor The King: Eternal Monarch, penonton dijamin akan penasaran ingin menonton drama yang dibintangi Lee Min Ho dan Kim Go Eun ini.

Kim Go Eun sukses menuai pujian dari penonton berkat perannya sebagai Oh In Joo dalam drama 'Little Women'.

Selain 'Little Women', Kim Go Eun juga tercatat telah membintangi beberapa judul drama populer, salah satunya adalah 'The King: Eternal Monarch'.

Drama romance sci-fi ini memiliki total 16 episode dan telah tayang di SBS pada 17 April 2020.

Dalam drama tersebut, Kim Go Eun menjadi pemeran utama wanita dan beradu akting dengan aktor Lee Min Ho.

Drama ini juga diperankan oleh sederet aktor dan artis papan atas lainnya, seperti Woo Do Hwan, Lee Jung Jin, Kim Kyung Nam, dan Jung Eun Chae.

'The King: Eternal Monarch' bercerita tentang kisah cinta antara Lee Gon (Lee Min Ho) dan Jung Tae Eul (Kim Go Eun), yang berasal dari 2 dunia berbeda.

Melansir dari MyDramaList.com, Lee Gon adalah seorang kaisar Korea ketiga dari generasinya, yang dianggap rakyatnya sebagai sosok pemimpin sempurna.

Namun di balik sosoknya yang sempurna itu, Lee Gon menyembunyikan luka yang dalam.

Ketika berusia 8 tahun, ayah Lee Gon dibunuh di depan matanya setelah kudeta.