MotoGP
Juara MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island dari Masa ke Masa, Cek Pebalap Terbanyak
Balapan MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island terakhir berlangsung dua tahun lalu pada 2019. Saat itu pebalap Tim Repsol Honda Marc Marquez juara
Penulis: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano | Editor: Ridhoino Kristo Sebastianus Melano
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Balapan MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island terakhir berlangsung dua tahun lalu pada 2019.
Saat itu pebalap Tim Repsol Honda Marc Marquez menjadi juaranya.
Marc Marquez mencatatkan waktu 40'43.729 dengan kecepatan 176,9 km/jam.
Juara 2 MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island yakni pebalap LCR Honda Castrol Cal Crutchlow.
Cal Crutchlow mencatatkan waktu 40'55.142 dengan kecepatan 176,0 km/jam.
Lalu juara 3 MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island pebalap Pramac Racing Jack Miller.
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Sejarah mencatat dua nama yang meraih kemenangan terbanyak MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island.
Mereka adalah Casey Stoner dan Valentino Rossi.
Casey Stoner dan Valentino Rossi mencatatkan 6 kali kemenangan MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island.
Selanjutnya ada pebalap Tim Repsol Honda Marc Marquez.
Marc Marquez tercatat meraih 3 kali juara MotoGP Australia di Sirkuit Phillip Island.
Sirkuit Phillip Island menjadi gelaran MotoGP Australia 2022 pekan ini.
Balapan akan berlangsung mulai Jumat 14 Oktober 2022 hingga Minggu 16 Oktober 2022.
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