WHW Hijaukan Alam, Tanam 2.500 Bibit Pohon di Kendawangan 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW) sebagai perusahaan pertama pemurnian bauksit menjadi alumina di Indonesia, selalu menjaga dan melindungi area di sekitar operasional perusahaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

Untuk itu, guna meningkatkan area hijau, WHW melaksanakan gerakan penghijauan dengan menanam seribu bibit pohon mangrove pada area pantai dan 2.500 bibit pohon buah di Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Kamis 6 Oktober 2022.

Kegiatan penanaman bibit pohon tersebut secara simbolis dilaksanakan Wakil Bupati Ketapang yang diwakili oleh Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Drs. Joko Prastowo, MH., dan beberapa pejabat berserta tamu undangan lainnya.

Direktur WHW, Deyong Tian mengatakan, gerakan penghijauan ini merupakan wujud komitmen perusahaan terhadap lingkungan hidup dan sosial yang berkelanjutan.

• WHW Komitmen Bangkitkan Nilai Tambah Hasil Mineral Indonesia

“Perusahaan peduli pada pembangunan lingkungan alam, menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati dan membangun kesejahteraan masyarakat sekitar,” kata Deyong Tian.

Direktur WHW, Deyong Tian. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/NUR IMAM SATRIA)

Deyong Tian melanjutkan, suatu kehormatan bagi WHW bisa melaksanakan gerakan penghijauan bersama-sama Forkopimda Kabupaten Ketapang, Forkompincam setempat, perangkat desa dan dusun, serta tokoh masyarakat.

“Momentum kegiatan hari ini adalah dalam rangka memperingati hari habitat sedunia dan 10 Tahun keberadaan WHW di Indonesia. Sebagai bakti dan kontribusi nyata kami kepada Indonesia, kami hijaukan lingkungan dengan tanam 2.500 bibit pohon, serta aksi bakti sosial karyawan berupa kegiatan donor darah,” tegas Deyong Tian.

Menurut Deyong Tian, kegiatan ini merupakan titik awal yang akan dilanjutkan pada masa mendatang dalam skala yang lebih besar dan luas.

• WHW Salurkan Bantuan Kesehatan Hingga Infrastruktur Pada Warga Kendawangan Ketapang

Melalui pertumbuhan tanaman mangrove, lanjut Deyong Tian, pihaknya berharap habitat fauna perairan dapat berkembang pesat serta dapat menahan laju erosi pesisir akibat fenomena pemanasan global.

"Hal itu merupakan sebuah cita-cita nyata di depan mata yang dapat kita wujudkan bersama melalui kerjasama dengan bergotong royong bersama masyarakat dan semua pihak,” ujar Deyong Tian.

Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Drs. Joko Prastowo, MH., dalam sambutannya menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Ketapang menyambut baik penanaman mangrove sebanyak seribu batang dan tanaman buah sebanyak 1.500 batang pohon.

"Kita ketahui bersama bahwa Dusun Sungai Tengar dan sekitarnya merupakan daerah pesisir yang berbatasan langsung dengan laut. Salah satu upaya untuk mengatasi abrasi pantai adalah dengan menanam mangrove di sepanjang pantai,” kata Joko Prastowo.

Joko Prastowo menambahkan, kegiatan ini sejalan dengan upaya pemulihan hutan dan lahan untuk mendukung Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030.

FOLU Net Sink 2030 adalah menciptakan kondisi dimana penyerapan gas rumah kaca seimbang atau lebih banyak jika dibandingkan emisinya di tahun 2030.

“Mari kita satukan niat dan tekad untuk bersama-sama membangun Kabupaten Ketapang, agar ke depan dunia usaha akan maju, masyarakat dapat sejahtera dan lingkungan hidup tetap terjaga kelestariannya,” ujarnya.