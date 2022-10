Update Daftar Artis Terkaya di Dunia Saat Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar artis terkaya di dunia saat ini terbaru tahun 2022 mulai dari Jamie Gertz, Shah Rukh Khan hingga Tom Cruise.

Para artis yang bekerja di depan kamera dalam industri hiburan lekat dengan citra penghasilan melimpah dan membuat mereka kaya raya.

Terlebih sang artis memiliki kualitas di atas rata-rata sehingga nilai bayaran yang dipatoknya tidak main-main.

Berikut deretan artis terkaya di dunia per Juli 2022 yang meliputi aktor dan aktris:

Jamie Gertz

Aktris Jamie Gertz adalah artis terkaya di dunia.

Kekayaan bersih bintang 1980-an itu diperkirakan mencapai 3 miliar dollar AS (Rp 45,8 triliun).

Dia adalah pemilik tim bola basket Atlanta Hawks NBA dan telah berakting di banyak film dan serial TV. Jamie juga adalah seorang investor.

Jerry Seinfeld

Sitkom Seinfeld (1989) yang dimainkan Jerry Seinfeld adalah salah satu acara paling menguntungkan dalam sejarah televisi.

Menjadikan Jerry Seinfeld sebagai salah satu aktor terkaya di dunia.

Dia menghasilkan sekitar 50 juta dollar AS per tahun. Kekayaan bersihnya diperkirakan 950 juta dollar AS (Rp 14,5 triliun).

Shah Rukh Khan

Shah Rukh Khan adalah aktor yang saat ini mendominasi Bollywood.