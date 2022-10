Renungan Harian Katolik Selasa 11 Oktober 2022, Bersedekah untuk Membersihkan Hati dari Niat Jahat

LOUAI BESHARA / AFP

Server altar berdiri dengan lilin di depan epitaphios (mewakili tubuh Yesus Kristus yang diturunkan dari salib) karena terletak di usungan (mewakili makam) selama kebaktian Jumat Agung di Katedral Our Lady of the Dormition (Gereja Zaitun) di Ibukota Suriah Damaskus pada 15 April 2022. Lihat bacaan renungan harian Katolik Selasa 11 Oktober 2022 hari Minggu biasa XXVIII. Bacaan injil diambil dari Lukas 11:37-41.