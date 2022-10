Nam Ji Hyun Dapat Dukungan Langsung dari RM BTS, Malu-malu Disupport Idola

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Penggemar BTS pasti iri mendengar pengakuan bintang drama Little Women, Nam Ji Hyun.

Bagaimana tidak, Nam Ji Hyun mengaku mendapatkan dukungan dari RM BTS sampai ia merasa tersentuh.

Pengakuan Nam Ji Hyun itu disampaikan saat melakukan interview di sebuah kafe di Gangnam Gu, Seoul, 4 Oktober silam.

Selama wawancara, pemeran In Kyung dalam drama Little Women tentang postingan RM BTS di media sosialnya.

"Temanku bilang tentang postingan RM BTS kalau dia menonton drama kami."

"Aku mendapatkan banyak telepon dari orang di sekitarku."

"Aku sangat bahagia bahwa teman sekolahku, rekan sesama aktor, sutradara, dan PD meneleponku setelah menonton tayangan perdana," kata dia dikutip dari KBIZoom, Senin 10 Oktober 2022.

Sebelumnya, RM BTS sempat menuai perhatian karena postingannya di Instagram Story.

Ia membagikan potret layar TV yang menunjukkan dirinya menonton drama tvN Litte Women.

Postingan tersebut dibagikan pada 3 Oktober silam.

Sementara itu, drama Little Women sendiri sudah menayangkan episode terakhirnya pada Minggu 9 Oktober 2022.

Drama Little Women sukses meraih rating tinggi di akhir penayangannya.

Berdasarkan Nielsen Korea, episode ke-12 berhasil mencapai 11,1 persen.

Itu merupakan rating tertinggi yang diraih Little Women sepanjang penayangannya.

Menyusul kesuksesan drama Little Women, Nam Ji Hyun pun berencana menggelar fan meeting bertajuk “Welcome to our home!”.

Fanmeeting tersebut akan digelar di auditorium kampus hijau Unjeong, Universitas Sungshin Women pada 26 November mendatang. (*)

