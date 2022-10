Materi Soal Bahasa Inggris Kelas 2 Semester 1 Serta Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda - Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pembahasan soal latihan Bahasa Inggris Kelas 2 untuk persiapan menghadapi ujian sekolah.

Serta meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sudah didapatkan di sekolah.

Khususnya dalam menjawab soal pilihan ganda dan essay.

Melalui soal latihan siswa akan mengasah kemampuannya dan mempertajam kemampuannya melalui jawaban.

Soal latihan terdiri dari soal pilihan ganda dan essay dirangkum dari berbagai sumber.

Berikut soal Bahasa Inggris Kelas 2 Semester 1

1. Market-my-to-go-mother. urutan kalimat yang tepat adalah…

a. My mother market to go

b. My mother go market to

c. My mother go to market

d. Market my mother to go

2. Bahasa Inggris dari bunga, meja, dan rumah adalah….

a. Flower, Table, and House

b. Flower, Bag, and House

c. Flower, Table, and Book

d. Flower, Book, and Bag