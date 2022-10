Bupati Mempawah Hadiri Peringatan Maulid Nabi SAW, Tekankan Pentingnya Teladani Kehidupan Nabi SAW

Bupati Mempawah, Erlina, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jamiul Anwar Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Minggu 9 Oktober 2022 malam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Bupati Mempawah, Erlina, menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Jamiul Anwar Desa Nusapati, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Minggu 9 Oktober 2022 malam.

Peringatan hari besar Islam yakni Maulid Nabi Muhammad SAW turut mendatangkan Syekh Anas Said Azzu'bi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Camat Sungai Pinyuh Ibrahim, Kades Nusapati Subarlim dan tamu undangan lainnya.

Syekh Anas Said Azzu'bi dalam tausiyahnya mengatakan bahwa Rasulullah Saw hadir membawa umat manusia dari kegelapan gulita ke terangnya jalan disinari oleh sinar iman Islam, dimana bulan Rabiul awal menjadi bulan awal kemuliaan.

Syekh Annas Said Azzu'bi melanjutkan Rasulullah dalam Nabi yang mulai karena umatnya ada dimana dan di belahan bumi Allah terdapat umat nya Rasulullah Saw, sehingga beliau di sebut tuannya para Nabi hingga ke akhir zaman.

"Kita datang di majelis ini untuk mendengarkan dan mempelajari kehidupan sehari-hari Rasulullah Saw," ujarnya.

Syekh Annas Said Azzu'bi melanjutkan bahwa Rasulullah Saw adalah Nabi yang sejak kecil telah menjadi yatim karena sejak di kandungan telah di tinggal oleh ayahnya, sehingga banyak kemuliaan yang di miliki oleh Rasulullah Saw.

Syekh Annas Said Azzu'bi juga mengajak semua jemaah yang hadir untuk mencintai Rasulullah, karena sempurna nya Iman dengan mencintai Rasulullah Saw, karena Rasulullah telah membuktikan cintanya kepada kita semua, Umat nya.

"Mari mencintai Rasulullah Saw dengan mengikuti ajarannya, serta semua yang hadir dapat berkunjung ke makam Rasulullah Saw," terangnya.