Naik Drastis, Impor Kalbar Agustus 2022 Capai 35,52 Juta dolar AS, Alami Kenaikan 71,84 Persen

Ilustrasi ekspor dan impor. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalbar mencatat nilai ekspor Kalbar pada Agustus 2022 senilai 234,31 juta dolar AS atau turun 10,82 persen dibandingkan Juli 2022. Sementara impor Kalbar pada Agustus 2022 senilai 35,52 juta dolar AS mengalami kenaikan 71,84 persen dibandingkan Juli 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat merilis ekspor Kalbar pada Agustus 2022 senilai 234,31 juta dolar AS atau turun 10,82 persen dibandingkan Juli 2022. Sementara Impor Kalbar pada Agustus 2022 senilai 35,52 juta dolar AS mengalami kenaikan 71,84 persen dibandingkan Juli 2022.

Pantauan Tribunpontianak.co.id di laman resmi bpskalbar pada Minggu 9 Oktober 2022, nilai Impor Kalbar Agustus 2022 naik 71,84 persen dibanding Juli 2022 yaitu dari 20,67 juta dolar AS naik menjadi US dolar 35,52 juta dolar AS.

Penyumbang Impor terbesar Kalbar pada Agustus 2022 yaitu Bahan Bakar Mineral (HS27), Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS84), serta Mesin/Peralatan Listrik (HS85). Ketiga golongan barang tersebut menyumbang masing-masing 55,26 persen, 26,97 persen, dan 3,89 persen dengan kontribusi 86,12 persen.

"Malaysia, Tiongkok, dan Singapura merupakan tiga negara pemasok terbesar Impor Kalbar pada Agustus 2022, yaitu masing-masing 75,99 persen, 10,05 persen, dan 6,36 persen, dengan kontribusi 32,82 juta dolar AS atau 92,40 persen dari keseluruhan nilai Impor Kalbar," ujar Kepala BPS Kalbar, Moh Wahyu Yulianto saat dikonfirmasi.

Sebagian besar impor Kalbar kata Wahyu berasal dari Asia (7 negara utama) yaitu senilai 34,43 juta dolar AS atau 96,93 persen, sedangkan kontribusi terhadap total impor yang berasal dari negara utama lainnya (Amerika Serikat dan Jerman) adalah sebesar 2,36 persen, serta 0,71 persen berasal dari negara lainnya.

"Nilai impor Kalbar Agustus 2022 naik 71,84 persen dibanding Juli 2022 yaitu dari 20,67 juta dolar AS naik menjadi 35,52 juta dolar AS. Jika dibandingkan periode Januari - Agustus 2022 terhadap periode yang sama tahun 2021, naik 25,31 persen," terangnya..

Jika dilihat dari impor menurut Golongan Barang (HS 2 Digit), Bahan Bakar Mineral (HS27), Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (HS84), serta Mesin/Peralatan Listrik (HS85) merupakan penyumbang impor terbesar Kalbar pada Agustus 2022.

Ketiga golongan barang tersebut menyumbang masing-masing 55,26 persen, 26,97 persen, dan 3,89 persen dengan kontribusi 86,12 persen. Tiga golongan barang lainnya penyumbang impor Kalbar adalah Karet dan Barang dari Karet (HS40), Besi dan Baja (HS72), serta Biji-bijian Berminyak (HS12) yang menyumbang masing-masing secara berurutan sebesar 2,65 persen, 2,36 persen, dan 1,86 persen.

"Total nilai impor ketiganya menyumbang 2,44 juta dolar AS atau 6,87 persen. Dilihat dari peranan terhadap total impor Kalbar pada Agustus 2022, sepuluh golongan barang (HS 2 digit) memberikan kontribusi 97,55 persen. Dari sisi pertumbuhan, impor sepuluh golongan barang tersebut naik 76,07 persen terhadap Juli 2022 yaitu dari 19,68 juta dolar AS menjadi 34,65 juta dolar AS," katanya.

Malaysia, Tiongkok, dan Singapura merupakan tiga negara pemasok terbesar impor Kalbar pada Agustus 2022, yaitu masing-masing 75,99 persen, 10,05 persen, dan 6,36 persen, dengan kontribusi US $ 32,82 juta atau 92,40 persen dari keseluruhan nilai impor Kalbar.

"Selain ketiga negara di atas, negara Asia lainnya pemasok impor berasal dari Thailand, India, Myanmar, dan Jepang dengan total impor 1,61 juta dolar AS atau 4,54 persen. Sebagian besar impor Kalbar berasal dari Asia (7 negara utama) yaitu senilai 34,43 juta dolar AS atau 96,93 persen, sedangkan kontribusi terhadap total impor yang berasal dari negara utama lainnya (Amerika Serikat dan Jerman) adalah sebesar 2,36 persen, serta 0,71 persen berasal dari negara lainnya," tambahnya.

