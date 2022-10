Daftar Tim Lolos 8 Besar Kejuaraan Dunia Voli Putri FIVB 2022, Serbia Susul Italia dan Brazil

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut daftar tim yang memastikan tiket lolos ke babak perempat final atau delapan besar kejuaraan dunia voli putri FIVB 2022 hingga Minggu 9 Oktober 2022.

Meski masih menyisakan beberapa pertandingan hari ini namun, beberapa tim sudah memastikan tiket lolos ke babak selanjutnya.

Fase kedua masih akan dipertandingkan hari ini di antaranya ada China vs Belgia, Jepang vs Belanda dan Puerto Rico vs Argentina.

Namun tim masa saja yang sudah dipastikan melaju ?

Seperti diketahui hanya ada empat tim masing-masing di pool E dan F berhak melaju ke perempat final.

Di pool E Italia dan Brazil sudah dipastikan melaju.

Italia memuncaki klasemen dengan 25 poin hasil dari 8 kemenangan.

Juara VNL 2022 tersebut hanya unggul kemenangan set ratio dari wakil Amerika Selatan Brazil yang juga mengumpulkan 25 poin.

Sementara Jepang masih harus melakoni laga penentuan menghadapi Belanda yang sudah dipastikan tersingkir.

Jepang masih harus berjuang meski menempati poisi tiga klasemen.