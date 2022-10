Klasemen Sementara AFC U17 Grup B , Live Score Indonesia Vs Malaysia Penentu Nasib Arkhan Kaka Dkk

OFFICIAL TWITTER PSSI

Duel Timnas Indonesia Vs Palestina U17 dalam laga Kualifikasi Piala Asia U17 2023 grup B Jumat 7 Oktober 2022 lalu. Cek udpate Klasemen Sementara AFC U17 Grup B jelang Kick Off Indonesia Vs Malaysia Minggu 9 Oktober 2022 besok.