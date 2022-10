Pemprov Kalbar dan Tiga Kabupaten Buka Lowongan PPPK, Ini Jumlah Kuotanya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemprov Kalbar dan tiga kabupaten membuka lowongan untuk 6.079 Pegawai Pemerintah dengan Perjajian Kerja (PPPK). Tiga kabupaten tersebut adalah Ketapang, Sanggau, dan Sekadau. Sementara kabupaten/kota lain belum diperoleh datanya.

Ada pun rincian penerimaan PPPK tersebut adalah: Pemprov Kalbar sebanyak 1.777. Dengan rincian PPPK guru sebanyak 1.333, tenaga teknis 293 orang, dan kesehatan 151.

Kabupaten Ketapang sebanyak 3.497. Kabupaten Sanggau sebanyak 578 orang. Sekadau sebanyak 227, dengan rincian 158 orang PPPK guru, kesehatan 40 orang, tenaga teknis 29 orang.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sekadau akan merekrut PPPK guru dan nonguru di tahun 2022 akan segera dilaksanakan akhir tahun. Sedangkan rekrutmen CPNS 2022 belum ada kepastian.

Kasubbid Pengadaan Pemindahan dan Pemberhentian ASN, BKPSDM Kabupaten Sekadau, Ferdinano Husno, mengatakan khusus rekrutmen PPPK Guru diperkirakan mulai pada Oktober dengan pembentukan panitia seleksi. Yang mana proses seleksi akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkolaborasi dengan BKPSDM.

Sementara untuk PPPK non guru (kesehatan dan teknis) masih menunggu instruksi dari BKN. Sehingga diperkirakan rekrutmen PPPK guru dan non guru dilaksanakan pada waktu yang berbeda. Dimana nantinya untuk proses seleksi PPPK non guru akan dilakukan secara online.

"Untuk persiapan, kita sedang konsultasi dan koordinasi dengan Disdik untuk pembentukan pansel. PPPK Guru ini dari tingkat TK, SD, dan SMP dan minimal terdaftar di Dapodik sejak 3 tahun terakhir. Kalau untuk rekrutmen CPNS tahun 2022 informasinya tidak ada, karena fokus pada PPPK, " jelas Husno.

Adapun kuota untuk PPPK Guru di tahun 2022 berjumlah 158 dengan rincian 100 formasi yang akan diikutsertakan dalam seleksi. Sementara 58 lainnya merupakan mereka yang sudah lulus pada seleksi tahap III di tahun sebelumnya, namun belum mendapatkan lokasi penempatan.

Sementara itu, untuk PPPK kesehatan, ada sebanyak 40 kuota khusus bagi D3 Keperawatan dan D3 Kebidanan.

Sedangkan tenaga teknis memiliki kuota sebanyak 29. Husno mengatakan, sejatinya kuota PPPK yang diajukan jauh lebih banyak. Namun hanya sedikit yang diterima oleh Kemenpan.