Live Hasil AS Roma vs Real Betis Liga Europa, Kenangan Pahit Serigala Ibu Kota Bersama Betis

Saksikan Live Hasil AS Roma vs Real Betis Liga Europa malam ini di Stadion Olimpico, Jumat 7 Oktober 2022. Kick off pukul 02.00 WIB. Tuan rumah AS Roma memiliki kenangan pahit saat bertemu Real Betis.

AS Roma

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Saksikan live hasil AS Roma vs Real Betis Liga Europa malam ini.

Pertandingan AS Roma vs Real Betis Liga Europa malam ini berlangsung di Stadion Olimpico, Jumat 7 Oktober 2022. Kick off pukul 02.00 WIB.

Tuan rumah AS Roma memiliki kenangan pahit saat bertemu Real Betis.

AS Roma dan Real Betis terakhir bertemu pada 8 Agustus 2021.

Saat itu AS Roma dihajar Real Betis dengan skor 5-2.

Kini AS Roma dan Real Betis kembali bertemu di Liga Europa.

• Klasemen Liga Europa Grup E Hasil Manchester United vs Omonia Liga Europa, MU Merangkak Naik

AS Roma memiliki momentum untuk membalas kekalahan tahun lalu.

Kemenangan AS Roma akan membuat tim Serigala ibu kota julukan AS Roma bisa menjadi pemuncak Klasemen grup C.

Kini AS Roma berada diposisi ketiga dengan poin 3.

Terpaut 3 poin dari pemuncak Klasemen Real Betis.