Jam Tayang Tinju Dunia Sebastian Fundora vs Carlos Ocampo, Tak Live Hari Sabtu di Indonesia

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tinju Dunia Sebastian Fundora vs Carlos Ocampo dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 8 Oktober 2022 waktu setempat.

Dignity Health Sports Park, Carson, Amerika Serikat menjadi tempat dihelatnya perebutan sabuk WBC Interima kelas super welter ini.

Indonesia yang menganut sistem WIB, WITA dan WIT mempunyai perbedaan waktu dengan Amerika Serikat.

Tinju Dunia Sebastian Fundora vs Carlos Ocampo dijadwalkan pada pukul 10.00 EDT atau 19.00 PDT Sabtu 8 Oktober 2022.

Jika laga Sebastian Fundora vs Carlos Ocampo berlangsung pada waktu yang telah dijadwalkan tersebut, maka jam tayang Tinju Dunia itu di Indonesia akan mulai pada pukul 09.00 WIB Minggu 9 Oktober 2022.

Sebelum laga utama itu, juga tersaji laga Tinju Dunia lainnya ditempat yang sama.

Diantaranya adalah Gabriela Fundora vs Naomi Reyes, Egidijus Kavaliauskas vs Mykal Fox, Fernando Martinez vs Jerwin Ancajas dan Carlos Adames vs Juan Macies Montiel.

Laga pertarungan kelas welter antara Egidijus Kavaliauskas vs Mykal Fox dijadwalkan akan berlangsung 10 ronde.

Kemudian Tinju Dunia antara Fernando Daniel Martinez vs Petinju Filipina Jerwin Ancajas merupakan laga rematch dilangsungkan selama 12 ronde.

Sedangkan Tinju Dunia kelas menengah Carlos Adames vs Juan Macias Montiel juga dijadwalkan selama 12 ronde.