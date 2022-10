Banyak Pilhan Bacaan Novel, Berikut Cara Registrasi dan Dapat Saldo Dana dari Fizzo Novel

Tangkapan layar daftar dan judul bacaan novel di Aplikasi Fizzo Novel

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar baik bagi kalangan yang suka membaca Novel. Kali ini, aplikasi penghasil uang Fizzo Novel membayar bagi siapa saja yang membaca Novel.

Kehadiran dari fizzo novel ini sangat membantu dalam penambahan uang jajan. Dilansir dari berbagai sumber, aplikasi Fizzo Novel sendiri merupakan salah satu aplikasi penghasil uang terbayar.

Anda bisa menemukan banyak pengalaman seru untuk membaca Novel dan buku yang bagus.

Di Fizzo Novel menemukan berbagai genre, kategori dan judul novel yang cukup seru.

Mulai dari Novel Romansa, Komik, Horor, Mafia, Game, Perang, Tentang Kehamilan dan masih banyak lagi yang tentunya selalu update setiap hari.

Dengan perekonomian semakin sulit ini, banyak orang memutar otak untuk mendapatkan uang tambahan. Nah, aplikasi penghasil uang Fizzo Novel ini bisa jadi solusi untuk mencari tambahan penghasilan.

Cara Mendapatkan Uang dari Fizzo Novel

Melakukan registrasi bisa jadi cara pertama untuk menghasilkan uang dari aplikasi ini, berikut langkah-langkahnya:

*Pertama download dan pasang aplikasi Fizzo Novel di perangkat yang kamu gunakan.

*Selanjutnya, buka aplikasi tersebut.

*Lalu tentukan umur kamu saat ini dan klik lanjutkan. KLIK DISINI

*Klik tab profil untuk mulai “Masuk atau Daftar” kemudian masukkan kode referal A28827371

*Pilih metode pendaftaran akun yang akan kamu lakukan. Kamu bisa daftar dengan menggunakan akun email, Google, Facebook atau Twitter.

*Jika pengguna mendaftar menggunakan akun email, sistem akan mensinkronisasikan secara otomatis akun email dengan aplikasi tersebut.

*Kemudian verifikasi akun. Sistem akan mengirimkan kode OTP ke alamat email yang kamu gunakan.

*Jika sudah menerimanya, masukkan kode tersebut di kolom yang tersedia.

Setelah selesai melalui proses pendaftaran kamu akan masuk ke halaman utama dan langsung mendapatkan bonus poin dari pendaftaran tersebut.

*Perlu kamu ketahui, poin tersebut nantinya akan berubah menjadi pundi-pundi rupiah setiap jam 12 malam.

Selanjutnya, pengguna bisa melakukan misi baca novel untuk mendapatkan uang dari aplikasi Fizzo Novel. Fizzo Novel menyediakan beberapa misi untuk kamu, baik itu membaca maupun kotak berhadiah.

Semakin banyak halaman novel yang kamu baca, maka semakin besar pula poin yang akan kamu terima.

Mengundang Teman