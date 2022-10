Cek Bansos dan PKH yang Cair Oktober 2022, Ada Bansos Kartu Sembako!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bantuan sosial ( Bansos ) jenis reguler yaitu kartu sembako atau bantuan pangan non tunai ( BPNT ) dan program keluarga harapan ( PKH ) Kembali dicairkan pada tanggal Senin 3 Oktober 2022 Dengan nilai mencapai Rp 18,4 triliun.

Hal ini diketahui dari pernyataan Direktur Jenderal ( Dirjen ) Anggaran Kementerian Keuangan ( Kemenkeu) Isa Rachmatarwata yang menyebut jika Bansos yang akan dicairkan mencakup sembako yaitu dengan nominal Rp 11,2 triliun dan lainya PKH Rp 7,2 triliun.

Isa juga menambahkan jika penyaluan Bansos reguler untuk dua jenis tersebut mulai dicairkan pada pekan ini awal bulan Oktober 2022.

"Bansos reguler sembako dan PKH ini untuk yang Oktober sampai dengan Desember akan mulai dilaksanakan di Oktober, kira-kira mulai Senin (pekan ini)," ujarnya dalam media briefing di Kantor Kemenkeu, Dikutip dari Kompas.com, Rabu 5 Oktober 2022.

Pemerintah telah mengeluarkan secara total anggaran sebesar Rp 45,12 triliun untuk bansos kartu sembako di sepanjang 2022.

Bansos ini untuk 18,7 keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai Rp 200.000 per bulan, namun pembayarannya dilakukan sekaligus per tiga bulan. Jadi setiap KPM akan mendapatkan Rp 600.000 saat dilakukan pencairan.

Adapun penyaluran dilakukan melalui bank BUMN atau Himbara (Himpunan bank negara), serta PT Pos Indonesia untuk yang sulit dijangkau seperti Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Sementara untuk Bansos PKH pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 28,71 triliun pada tahun ini. Pencairan bansos ini dilakukan secara kuartalan melalui bank-bank milik negara. Bansos ini menyasar 10 KPM yang besaran nilainya berdasarkan komponen Pendidikan, kesehatan, dan Kesejahteraan.

Secara rinci, pada komponen kesehatan ditetapkan acuannya untuk ibu hamil mendapat Rp 3 juta per tahun atau Rp 750.000 per kuartal, begitu pula untuk balita mendapat 3 juta per tahun atau Rp 750.000 per kuartal.

Pada komponen pendidikan acuannya yaitu untuk siswa SD mendapatkan Rp 900.000 per tahun atau Rp 225.000 per kuartal, siswa SMP mendapatkan Rp 1,5 juta per tahun atau Rp 375.000 per kuartal, serta siswa SMA mendapatkan Rp 2 juta per tahun atau Rp 500.000 per kuartal.