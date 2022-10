SOAL UTS Bahasa Inggris SMP Kelas 9 Semester 1 PTS Lengkap Kunci Jawaban Soal Pilihan Ganda & Esai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini pembahasan soal latihan UAS / PTS Bahasa Inggris Kelas 9 Semester 1.

Dalam pembahasn soal ini siswa akan mengerjakn sejumlah soal layaknya ujian sekolah sungguhan yaitu UTS / PTS.

Seluruh soal dibuat sama persis dengan ujian sekolah sehingga akan meningkatkan kemampuan siswa dalam menjawab soal.

Serta merangsang pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah didapatkan sebelumnya.

Untuk itu, berlatih soal menjadi pembelajaran paling efektif terutama untuk persiapan diri dalam menghadapi ujian sekolah UTS / PTS.

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan esai yang dirangkum dari berbagai sumber.

Soal Pilihan Ganda

1. Look at the picture and choose the best wish...

A. Have a great school day my friend

B. Have a nice trip!

C. Congratulation on your graduation. I’m happy for you

D. What a wonderful birthday



2. Almira : Wonderful. You run like a pan- ther. I am sure you will win the race.

Fathan : ….

The suitable expression is….

A. I hope so, thanks.

B. Thanks God, Thank you Almira.

C. Thanks a lot almira, I am not sure.

D. Good work, I am proud of you Almira

3. Nuri has just finished practicing singing. She will sing in the celebration of the Indo- nesia Independence Day. Shinta praises her that she sings like a real singer, and she will get a big applause for that. Shinta : “You sing like a singer.

.”

Nuri : “Thank you. That’s very nice of you.”

A. I’m sure you will get a very big applause

B. Congratulate to Nuri

C. I’m sorry

D. You are a good student