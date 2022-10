HASIL Akhir Iran Vs Vietnam Babak Pertama Perempat Final Piala Asia Futsal 2022, Vietnam Tak Berdaya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pertandingan seru dipertontonkan Iran Vs Vietnam pada babak perempat final Piala Asia Futsal 2022.

Pertandingan yang mempertemukan juara grup C (Iran) Vs runner up grup D (Vietnam) berlangsung seru.

Vietnam mampu memberikan perlawanan sengit pada Iran yang memang mendominasi futsal Asia.

Baca juga: LIVE SCORE Hasil Iran Vs Vietnam 8 Besar Piala Asia Futsal 2022 Hari Ini Sebelum Indonesia Vs Jepang

Sukses menahan dan memberikan perlawanan pada awal babak pertama, Vietnam harus mengakui ketangguhan tim Iran.

Sempat memberikan perlawanan dan menahan Iran agar tak membobol gawangnya, Vietnam harus kebobolan 3 gol dalam waktu singkat.

Iran unggul 3-0 pada saat pertandingan berjalan 10 menit babak pertama.

Tertinggal 3-0, Vietnam melakukan Power Play untuk menyerang pertahanan iran saat memasuki waktu pertandingan ke 13 menit.

Memainkan Power Play membuat Vietnam kembali kebobolan sehingga skor 4-0.

Hasil akhir babak pertama ditutup dengan kemenangan 4-0 oleh Iran atas Vietnam.

Iran memang menjadi raja futsal Asia.