Inilah Daftar 10 Kampus di Indonesia dengan Mahasiswa Asing Terbanyak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pencapain setiap Perguruan Tinggi setiap tahun tentu saja berbeda.

Dari banyaknya perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, 10 di antaranya merupakan perguruan tinggi yang banyak disasar mahasiswa asing.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), merilis daftar10 perguruan tinggi yang memiliki jumlah mahasiswa asing mencapai ratusan orang dan tersebar di berbagai jenjang mulai D3 hingga S3.

Di posisi pertama penerima mahasiswa asing terbanyak adalah Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Ada 1793 Mahasiswa Asing di ITS yang mengajukan izin studi.

Direktur Kemitraan Global (DKG) ITS, Prof. Maria Anityasari mengatakan, pencapaian ini berhasil dirilis oleh Dikti saat mendatangi rapat pengajuan izin belajar dan pelaporan mahasiswa mancanegara kepada Dikti.

Pada umumnya, informasi tersebut biasanya dirilis ketika menjelang akhir tahun.

“Penyampaian oleh Dikti saat ini mungkin masih bersifat sementara. Karena tahun 2022 masih belum berakhir,” ucapnya dilansir dari laman ITS.

Melalui program magang, pertukaran pelajar, hingga short course, DKG ITS berhasil menerima lonjakan jumlah mahasiswa mancanegara yang tertarik untuk mengunjungi ITS secara luring.

“Sejak 2020, kami berusaha menyelenggarakan virtual mobility yang menarik agar aktivitas internasionalisasi di ITS tetap hidup meski di masa pandemi,” kata Maria.

Menurutnya, ITS tahun ini sering menerima mahasiswa mancanegara yang mengikuti program jangka pendek berasal dari Shibaura Institute of Technology (SIT), Jepang.

