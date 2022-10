SOAL PTS Geografi Kelas 12 SMA Semester 1, Kunci Jawaban Latihan UTS Pilihan Ganda Essay

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak pilihan Soal PTS Geografi atau Soal UTS Geografi Kelas 12 SMA / SMK / MA tahun 2022.

Adapun soal UTS / PTS Geografi yang dilengkapi dengan kunci jawaban ini dapat digunakan untuk latihan menghadapi Ulangan Tengah Semester (UTS) atau Penilaian Tengah Semester (PTS).

Pada soal Geografi dengan pilihan ganda dan essay ini juga digunakan sebagai panduan bahan belajar bagi siswa untuk penguatan mater yang diujikan nantinya.

Cek rangkuman soal dan jawaban Latihan UTS dan PTS pelajaran Geografi untuk siswa kelas 12 SMA / SMK / MA semester 1 (ganjil) dilansir dari berbagai sumber:

1. Usaha manusia untuk mengolah suatu bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan atau barang jadi sehingga dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi manusia disebut ....

a. distribusi

b. konsumsi

c. industri

d. produksi

e. ekonomi

2. Usaha untuk mengganti struktur agraris menjadi struktur industri adalah pengertian industri menurut ....

a. G.T. Renner

b. Landis

c. Bintarto

d. Moh. Hatta

e. Christaller

3. Ketentuan tentang pembangunan industri di Indonesia tertuang dalam ....

a. UU No. 1 Tahun 1984

b. UU No. 2 Tahun 1984

c. UU No. 3 Tahun 1984

d. UU No. 4 Tahun 1984

e. UU No. 5 Tahun 1984

4. Pengertian industrialisasi menurut Moh. Hatta adalah ....

a. proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi

b. proses penyaluran barang/jasa dari produsen ke konsumen

c. usaha untuk mengganti struktur agraris menjadi struktur industri

d. kegiatan untuk melakukan proses produksi

e. kegiatan untuk menyediakan faktor-faktor produksi

5. Manfaat industrilisasi adalah sebagai berikut, kecuali ....

a. memperluas lapangan kerja

b. meningkatkan pendapat masyarakat

c. mendorong dan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi

d. meningkatkan pemanfaatan bahan mentah

e. meningkatkan konsumenrisme masyarakat

6. Industri yang menggunakan lebih dari 100 orang tenaga kerja disebut industri ....

a. rumah tangga

b. kecil

c. sedang

d. besar

e. dasar

7. Di bawah ini yang merupakan penggolongan industri berdasarkan tenaga kerja adalah industri ....

a. rumah tangga

b. hulu

c. hilir

d. dasar

e. raksasa

8. Industri-industri yang hasil produksinya dipasarkan ke pasar dalam negeri (lokal) disebut industri....

a. padat karya

b. padat modal

c. dasar

d. lokal

e. dasar