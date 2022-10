Skenario 8 Besar Piala Asia Futsal AFC: 2 Wakil Asia Tenggara Bentrok! Iran Tanpa Musuh Bebuyutan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sebanyakl 4 negara telah memastikan tempat di babak 8 Besar Piala Asia Futsal AFC 2022 perhari Sabtu 1 Oktober 2022 pukul 23.00 WIB.

Adapun keempat negara itu adalah Iran dari grup C, Uzbekistan dan Tajikistan dari grup B serta Thailand dari grup A.

Sementara sisanya masih diperebutkan oleh sejumlah Timnas seperti Indonesia di grup C, Irak dan Kuwait di grup A hingga Vietnam, Arab Saudi dan Jepang di grup D.

Adapun skema babak 8 besar nantinya adalah jaura grup A berhadapan dengan runner up grup B, kemudian begitu juga sebaliknya.

Serupa juga untuk juara grup C yang akan menghadapi runner up grup D dan selanjutnya sama untuk runner up grup C bentrok juara grup D.

Indonesia hanya butuh kemenangan untuk memastikan tempat dibabak 8 Besar.

Adapun lawan terakhir Indonesia yakni China Taipei.

Sedangkan Irak dan Kuwait, siapapun yang menjadi pemenang akan mendampingi Thailand dibabak 8 besar.

Selanjutnya untuk grup D, Vietnam bisa bernafas sedikit lega pasalnya unggul head to head dan memiliki poin lebih baik.

Sehingga jika kalah atas Jepang dilaga terakhir, peluang Vietnam ke babak 8 besar masih terjaga.