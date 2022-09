BPKSDM Sanggau : Hingga Saat Ini Tenaga Non ASN yang Sudah Terverifikasi Berjumlah 2.995 Orang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sanggau Herkulanus HP menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat secara resmi terkait dibatalkannya penghapusan tenaga honorer dari Pemerintah pusat.

"Kalau surat secara resmi belum ada terkait hal tersebut," katanya, Jumat 30 September 2022.

Saat ini lanjutnya, pihaknya melakukan pendataan jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan Pemkab Sanggau. Dan hari ini merupakan hari terakhir pendataan bagi tenaga non ASN tersebut.

"Sekarang sedang berlangsung pendataan, dan hari ini merupakan hari terakhir pendataan. Untuk selanjutnya tenaga non ASN yang telah terverifikasi melalui pendataan tersebut akan diumumkan oleh Bupati Sanggau guna memberikan kesempatan kepada tenaga non ASN untuk memastikan apakah datanya sudah masuk dalam database pendataan,"ujarnya.

Dikatakannya, tenaga non ASN yang sudah terverifikasi sampai saat ini berjumlah 2.995 orang. Pendataan non ASN ini dilakukan

sesuai dengan surat MenPANRB, tujuan dari pendataan tenaga non ASN ini dalam rangka pemetaan untuk mengetahui jumlah tenaga non ASN secara nasional.

"Terkait apa kebijakan sebagai tindaklanjutnya sampai saat ini kita belum mengetahuinya. Intinya sekarang kita menindaklanjuti arahan dari Pemerintah pusat untuk melakukan pendataan tenaga non ASN ini,"pungkasnya. (*)

