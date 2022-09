UPDATE Klasemen Liga 1 Hari Ini, Peluang PSM Makassar Kudeta Madura United Jelang Lawan Persis Solo

Live Score Hasil Pertandingan Persis Solo Vs PSM Makassar Hari Ini Kamis 29 September 2022.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Setelah libur karena kalender FIFA Matchday pertandingan Liga 1 Indonesia akan dilangsungkan kembali mulai hari ini.

Liga 1 Indonesia akan memainkan pekan ke 11 musim ini.

Hari ini Kamis 29 September 2022 ada 3 pertandingan yang akan berlangsung.

Barito Putera Vs Persik Kediri, Persis Solo Vs PSM Makassar dan PSS Sleman Vs Persita Tangerang.

Barito Putera dan PSM Makassar baru memainkan pertandingan ke 10 mereka hari ini.

Sementara tim lainnya akan melainkan pertandingan ke 11.

Pertandingan hari ini akan menjadi kesmepatan PSM Makassar untuk merebut puncak klasemen Liga 1 dari Madura United.

Skuad Ramadhan Sanantha dan Yakob Sayuri cs yang baru balik dari membela Timnas Indonesia mempunyai kesempatan mengkudeta pemuncak klasemen.

PSM Makassar hanya terpaut 2 angka dari Madura United dipuncak klasemen yang telah mengumpulkan 23 poin.

Sementara PSM Makassar 22 poin dan unggul 1 pertandingan.