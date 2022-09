Tingkatkan Kerjasama Pegawai, SMK-SMTI Pontianak Teken Komitmen Corporate University

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Corporate University merupakan implementasi dari konsep learning organization yang disampaikan oleh Senge (1990) dalam buku The Fifth Discipline, The Art and Practice of Learning Organization.

Di tengah perkembangan dunia yang semakin global dan kompetitif, seluruh karyawan dari seluruh level dituntunt untuk mendapatkan pembelajaran.

Banyak lembaga pelatihan baik swasta maupun pemerintah yang melakukan transformasi dari lembaga pendidikan dan pelatihan menjadi Corporate University.

Kepala Sekolah SMK SMTI Pontianak, Marwandi menjabarkan tentang Corporate University. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Dalam rangka menuju Corporate Industry Kepala SMK-SMTI Pontianak, Marwandi dalam materi sosialisasi Roadmap Corporate University di Bali tanggal 20 September 2022 yang ia bawakan mengatakan bahwa Corporate merupakan Engine Strategis suatu organisasi yang mengintegrasikan sumberdaya, proses bisnis, dan orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran untuk mencapai performasi terbaik dan secara terus menerus meningkatkan knowledge, Skill, dan attitude dari orang-orang yang berada dalam ekosistem organisasi yang didukung oleh pengelolaan manajemen.

Kepala Sekolah SMK SMTI Pontianak, Marwandi, Menandatangani Komitmen Corporate University dan Peningkatan Kerjasama Pegawai SMK-SMTI Pontianak (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

“Corporate University dibutuhkan untuk menjamin terwujudnya keberlangsungan organisasi pembelajar dan individu pembelajar, Corporate University bertugas untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari didalam organisasi,” terang Marwandi.

Abdul Rasyid, Kepala Tata Usaha Menandatangani Komitmen Corporate University dan Peningkatan Kerjasama Pegawai SMK-SMTI Pontianak (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

Oleh karena itu dilakukan penandatanganan Piagam Komitmen Corporate University kepada seluruh pegawai SMK-SMTI Pontianak sebagai bentuk keseriusan dalam menerapkan Corporate University di lingkungan SMK-SMTI Pontianak.

Ahmad Omcan, Perwakilan Pegawai dan karyawan Menandatangani Komitmen Corporate University dan Peningkatan Kerjasama Pegawai SMK-SMTI Pontianak. (TRIBUNFILE/ISTIMEWA)

“Corporate University fokus pada isu strategis dari organisasi dan proses bisnis. Sehingga setiap karyawan dapat bersinergi dan meningkatkan kompetensinya secara menyeluruh, tidak lagi dilihat sebagai pengembangan individu melainkan kompetensi organisasinya,” pungkasnya. (*)