SOAL UTS/UAS PJOK Kelas X SMA/MA Lengkap Kunci Jawaban Ujian Semester Pelajaran PJOK Kelas X

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak soal dan jawaban contoh pertanyaan yang biasanya keluar saat Uajian Tengah Semester ataupun Ujian Akhir Semester untuk murid Kelas X SMA/MA.

Terdapat 20 soal yang dirangkum dari materi pelajaran PJOK Kelas X SMA/MA.

Soal dan kunci jawaban yang ada dalam artikel ini sebagai referensi adik-adik belajar di rumah saat menghadapi ujian.

Baca dan cermati pertanyaan yang ada, semakin banyak berlatih soal maka semakin banyak pengetahuan yang didapatkan adik-adik.

Adik-adik dapat memabca kembali materi pelajaran untuk memastikan jawaban yang ada dalam artikel ini.

Soal dan Jawaban Mapel PJOK Kelas X SMA/MA:

1. Penjaga lapangan yang dapat menyentuh base sebelum pelari adalah …

a. force out

b. full base

c. home plate

d. short stop

e. batter out

Jawab: a

2. Merubah keadaan nilai, hitungan ball, dan strike merupakan tugas.

a. pemain

b. penjaga lapagan

c. pemain cadangan

d. tim lawan

e. wasit

Jawab: d