SOAL dan Kunci Jawaban Tes Bahasa Inggris Seleksi CPNS 2023 Terbaru Pilihan Ganda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut contoh soal latihan tes Bahasa Inggris seleksi CPNS tahun 2023 mendatang dan kunci jawaban.

Di artikel ini tercantum sederet contoh soal latihan tes seleksi CPNS 2023 Bahasa Inggris untuk pendaftar.

Perlu diketahui bahwa contoh soal di bawah ini tidak 100 persen muncul di soal-soal Bahasa Inggris seleksi CPNS .

Namun, soal di bawah ini dapat dijadikan referensi untuk anda agar dapat mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS Bahasa Inggris.

Berikut contoh soal tes Bahasa Inggris untuk seleksi masuk CPNS tahun 2023 lengkap dengan kunci jawaban.

Choose the best answer to complete the sentences !

1. Anna: Good morning, Lia!

a. And you?

b. Good bye

c. Very well. Thanks