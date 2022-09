Jam Tayang dan Bocoran If You Wish Upon Me Episode 15 di VIU, Gyeo Rye Diserang Geng Misterius

Bocoran cerita drakor If You Wish Upon Me episode 15 yang tayang hari ini Kamis 28 September 2022 pukul 20.00 WIB di VIU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak bocora dan jam tayang drama Korea (drakor) If You Wish Upon Me episode 15 hari ini.

Hari ini drakor If You Wish Upon Me memasuki pekan terakhir sebelum akhirnya pamit dari layar kaca.

Episode 15 If You Wish Upon Me tayang hari ini, Rabu 28 September 2022 pukul 20.00 WIB di VIU.

Hanya tinggal satu episode lagi pecinta drakor bakal berpisah dengan duet Ji Chang Wook dan Choi Sooyoung SNSD.

Sebelumnya di If You Wish Upon Me episode 14, ayah Gyeo Rye memanggil gengnya untuk datang ke rumah sakit.

Ia masih dengan sikapnya yang lama, yaitu ingin mengambil semua yang disukai Tae Sik. Di sisi lain, Tae Sik membantu Jun Kyung (diperankan oleh Won Ji An) agar terbebas dari keputusasaan.

Dalam prosesnya, Tae Sik tahu alasan dia berada di panti asuhan.

Dalam If You Wish Upon Me episode 15, Gyeo Rye diserang habis-habisan oleh geng ayahnya.

Tepat ketika salah satu gangster ingin memberi pukulan akhir ke Gyeo Rye, ayahnya mendekat untuk menghentikannya.

Namun secara tidak terduga, Gyeo Rye memutuskan untuk berpisah dengan Tae Shik dan Yeon Joo.