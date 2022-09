Berita Persib Terbaru Jelang Duel Vs Persija Jakarta , Jam Kick Off Liga 1 Pekan 11 di GBLA Berubah

Striker Persib Bandung , David Da Silva (putih) mendapat kawalan ketat dari pemain Arema FC dalam duel Liga 1 Indonesia 2022/2023 beberapa pekan lalu. Cek update Berita Persib Terbaru Jelang Duel Vs Persija Jakarta yang akan digelar pada Minggu 2 Oktober 2022 pekan ini. Selengkapnya di artikel ini , Rabu 28 September 2022 .

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut satu di antara update Berita Persib Terbaru , Rabu 28 September 2022.

Berita Persib Terbaru ini kali ini berkaitan dengan Jam Kick Off Persib Bandung Vs Persija Jakarta .

Dua tim rival ini dijadwalkan akan berduel di Liga 1 Indonesia pekan ke 11 ini.

Di mana pertandingan antara dua kesebelasan dengan rivalitas tajam ini akan dimainkan pada Minggu 2 Oktober 2022.

Dan memainkan sepak mula mulai pukul 20.00 WIB.

Namun, dalam Berita Persib Terbaru disebutka bahwa Jam Kick Off Super Big Match yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA itu kini resmi berubah!

"PT Liga Indonesia Baru (LIB) sebagai operator kompetisi menyetujui usulan Polda Jawa Barat untuk memajukan kick-off pertandingan PERSIB vs Persija Jakarta dari malam ke sore hari," demikian keterangan dalam risil di laman official web Persib co id, Rabu 28 September 2022.

Dijelaskan lebih lanjut, perubahan tersebut mengacu pada Surat PT LIB bernmor 521/LIB-KOM/IX/2022 .

Dalam dikumen yang tertanggal 27 September 2022 perihal Circular Penyesuaian Jadwal Kompetisi Liga 1 2022/2023 yang ditandatangani Direktur Utama PT LIB, Ir. Akhmad Hadian Lukita., MBA, QWP, disebutkan, kick-off pertandingan Persin vs Persija akhirnya ditetapkan sedikit lebih maju.

Dari semula dihelat pukul 20.00 WIB, kini diganti akan dimainkan pada pukul 16.00 WIB.