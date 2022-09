Tenun Sidan dan Tenun Sungkit Peroleh Penghargaan Produk Unggulan Berpotensi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Tenun Sidan dan Tenun Sungkit asal Kapuas Hulu, kembali membanggakan Kapuas Hulu, dimana memperoleh Penghargaan dari Dewan Kerajinan Nasional pada kegiatan Kriya Nusa (Pameran Kerajinan Nusantara) atas produk unggulan berpotensi, di Jakarta Convention Center (JCC).

Ketua Dekranasda Kabupaten Kapuas Hulu, Angeline Fremalco Fransiskus Diaan menyatakan, Kain Tenun Sidan dan Kain Tenun Sungkit asal Kapuas Hulu memang sudah sejak lama dikembangkan.

"Salah satunya oleh pengerajin di Desa Menua Sadap, Kecamatan Embaloh Hulu yang juga menggunakan pewarna alami dari tumbuh-tumbuhan," ujarnya, Senin 26 September 2022.

Dijelaskannya, Tenun Sidan ini mempunyai spesifikasi terdiri dari bahan, yakni benang katun dengan motif kaki kemubai menggunakan warna alam daun kratom, dan warna alam daun bunggur dengan panjang 185 cm dan lebar 74 cm.

• Lomba Desain Motif Tenun Corak Insang Kreasi 2022 Jaga Kelestarian dan Perkenalkan Motif Tenun Corak

"Saya bersama Bupati Kapuas Hulu melihat langsung proses pembuatan kain tersebut di Desa Manua Sadap Kapuas Hulu, dan kami dari Pemerintah Daerah selalu mendukung kerajinan seperti ini karena dapat memulihkan perekonomian pasca pandemi ini," ucapnya.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu bersama Dekranasda Kapuas Hulu sudah mendirikan dan telah diresmikan gedung pusat promosi kerajinan Kapuas Hulu dengan tujuan untuk mempermudah dalam pemasaran kerajinan yang ada di Kapuas Hulu.

"Saya mendorong agar promosi dan penjualan produk unggulan kerajinan Kapuas Hulu salah satunya kain Tenun Sidan, melalui media sosial, kami akan bantu mendorong promosi potensi kerajinan Kapuas Hulu,” ungkapnya.

Wakili Indonesia

Kain Tenun Sidan hasil karya pengrajin asal dari masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, telah berhasil mendapatkan prestasi penghargaan di tingkat nasional, dalam perlombaan INACRAFT tahun 2022 di Jakarta belum lama ini.

Dari hasil prestasi tersebut, Ketua Dekranasda Kabupaten Kapuas Hulu, Angeline Fremalco, menyatakan bahwa, kain tenun sidan asal Kapuas Hulu, akan kembali diperlombakan di kancah internasional.

"Ini tentunya adalah kabar gembira untuk kita semua, dimana kain tenun sidan akan mewakili Indonesia untuk diperlombakan di UNESCO award (tingkat Internasional)," ujarnya kepada wartawan, Kamis 7 April 2022.

• Bupati Kapuas Hulu Berikan Reward ke Pengerajin Tenun Sidan Raih Penghargaan INACRAFT 2022

Dijelaskannya, prestasi yang membanggakan Kabupaten Kapuas Hulu ini, harus terus dijaga dengan baik, oleh semua pihak termasuk pemerintah daerah Kapuas Hulu, Dekranasda, dan lainnya.

"Jadi untuk terus menjaga dengan baik prestasi ini, kita bersama Pemkab Kapuas Hulu, telah pemberian Reward kepada kelompok pengerajin tenun sidan Bunga Ngerembai yang telah meraih penghargaan best of the best pada INACRAFT tahun 2022 di Jakarta," ucapnya.

Angeline Fremalco, juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah kabupaten Kapuas Hulu, Pengurus Dekranasda dan para penenun karena berkat kerjasama hasil karya asli Kapuas Hulu bisa dikenal di kancah Nasional.

"Terimakasih pemerintah daerah kabupaten Kapuas Hulu yang telah melirik di sektor kerajinan, tanpa dukungan dari berbagai pihak tentunya kita tidak bisa untuk berdaya saing," ungkapnya.