UPDATE Klasemen Liga 2 Hari Ini Jelang Big Match PSMS Medan Vs Semen Padang Karo United Vs Sriwijaya

Jadwal Jam Tayang Liga 2 PSMS Medan Vs Semen Padang Karo United Vs Sriwijaya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Persaingan sengit di Liga 2 Indonesia terjadi disemua wilayah yang ada.

Seperti diketahui bahwa Liga 2 dibagi dalam 3 grup, ada Wilayah Timur, Wilayah Tengah dan Wilayah Barat.

Pada Wilayah Barat kini klasemen sementara dipimpin oleh PSMS Medan yang telah mengoleksi 13 poin dari 5 pertandingan.

Sementara runner up Wilayah Barat ditempati Karo United 9 angka.

Hanya ada juara grup dan runner up yang akan lolos ke babak selanjutnya.

• Jadwal Jam Tayang Liga 2 Indonesia 2022 Wilayah Timur Lengkap Update Klasemen Hari Ini

Sementara 3 tim terbawah nantinya akan terdegradasi ke Liga 3.

Sejumlah pertandingan Liga 2 Wilayah Barat akan berlangsung hari Senin 26 September 2022.

PSMS Medan akan menghadapi Semen Padang untuk memperebutkan 3 poin.

Duel antara PSMS Medan Vs Semen Padang merupakan duel dua tim yang sudah pernah berkompetisi di kasta tertinggi Tanah Air.

Selain laga PSMS Medan Vs Semen Padang, adapula laga Karo United Vs Sriwijaya, Persiraja Aceh Vs PSPS Riau dan Perserang Serang Vs PSDS Deli Serdang.

• Top Skor Liga 2 Indonesia Terbaru usai Persijap Jepara hingga Persela dan PSIM Yogyakarta Menang