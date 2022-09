Hasil Tinju Dunia Kelas Berat: Rekan Tyson Fury KO! Petinju Belum Kalah Inggris Lawan Oleksandr Usyk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia kelas berat, Minggu 25 September 2022 menempatkan petinju tak terkalahkan Inggris menjadi pemenang.

Adalah Joe Joyce yang berhasil membuat rekan Tyson Fury yakni Joseph Parker KO di ronde ke-11.

Berlangsung di AO Arena, Joe Joyce pun berhak atas sabuk WBA Interim kelas berat.

Dengan ini, Joe Joyce jadi penantang resmi Oleksandr Usyk, petinju penakluk dua kali Anhony Joshua yang memegang sabuk WBA reguler.

Pada laga yang berjalan dua ronde ini, Joe Joyce tak menang mudah.

Juggernaut julukannya harus bekerja susah payah meladeni Joseph Parker yang lebih muda.

Jual beli pukulan terjadi, Joe Joyce pun mengandalkan jab-jabnya untuk mengatasi Joseph Parker.

Terlebih Joseph Parker juga mantan pemegang sabuk WBO sebelum direbut Anthony Joshua.

Tetapi kombinasi hook Joe Joyce membuat Joseph Parker kewalahan.

Hingga pada akhirnya dironde ke-11, Joe Joyce berhasil menang dengan hook yang membuat Josep Parker sempoyongan dan membelakangi wasit hingga 10 detik disebutkan pada ronde ke-11.

Usai laga, Joe Joyce pun mengakui beratnya laga menghadapi Josep Parker.

"Aku sedikit lelah," kata Joe Joyce usai menghadapi Joseph Parker.

“Joseph Parker, petarung yang hebat dan pertarungan yang hebat. Saya sangat menikmatinya, itu sulit dan saya harus menggali lebih dalam untuk melewati putaran. Saya memukulnya dengan semua yang saya miliki,Saya mencoba semuanya tetapi dia masih maju, permainan. Itu adalah kerja keras.” tambahnya.

Kini Joe Joyce pun memperlebar rasio KOnya menjadi 93,33 persen.

Tentu sang petinju Inggris ini bisa jadi lawan yang mesti diwaspadai Oleksandr Usyk jika memang laga tersebut bisa terealisasi.

Oleksandr Usyk pamer otot menuju pertarungannya menghadapi Anthony Joshua, di King Abdullah Sports City Arena, Jeddah, Arab Saudi, Minggu 21 Agustus 2022 mulai pukul 01.00 WIB. Joe Joyce jadi penatang sabuk WBA reguler Oleksandr Usyk (Matchroom)

Tale of The Tape Joe Joyce vs Oleksandr Usyk

Joe Joyce (15-0, 14 KO)

Alias: 'Juggernaut'

Birth Name: Joseph Obey Joyce

Born: 1985-09-19

Hometown: Putney, London, United Kingdom

Birthplace: London, United Kingdom

Stance: Orthodox

Height: 198cm

Reach: 203cm

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Trainer: Ismael Salas (2017-2018, 2020-), Abel Sanchez (2018-2019), Adam Booth (2019)

Promoters: Richard Schaefer (2017-2019), David Haye (2017-2018), Frank Warren (2019-)

Advisor: Al Haymon (2018-)

Oleksandr Usyk (20-0, 13 KO)

Birth Name: Олександр Олександрович Усик

Hometown: Oxnard, California, USA

Birthplace: Shypyntsi, Ukraine

Stance: Southpaw

Height: 191cm

Reach: 198cm

Promoter: Record

Pro Boxer: Record

Amateur Boxer: Record

Trainers: Anatoly Lomachenko (2013, 2018), James Ali Bashir (2013-2017), Russ Anber (2017, 2018), Sergey Vatamanyuk (2017-2018), Yuri Tkachenko (2018-present)

Manager: Egis Klimas (2016-present)

Promoters: K2 Promotions Ukraine (2013-present), Matchroom Boxing (2018-2020).

