Sosok Ryan Grantham, Aktor yang Tembak Mati Ibunya Hingga Sempat Ingin Bunuh Perdana Menteri Kanada

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Industri perfilman Hollywood tengah dihebohkan dengan aktor Ryan Grantham yang membunuh ibunya sendiri.

Aktor Ryan Grantham yang dikenal karena aktingnya di film Diary of a Wimpy Kid dan Riverdale dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Dilansir dari people, Ryan Grantham telah mengakui kesalahannya karena membunuh ibunya, Barbara Waite (64).

Aktor berusia 24 tahun itu harus mendekam di penjara seumur hidup atas putusan Mahkamah Agung British Columbia di Vancouver pada hari Rabu 21 September 2022.

Meski begitu, belum diungkap motif dari Ryan Grantham membunuh ibunya sendiri itu.

Nama Ryan Grantham pun menghiasi lini masa trending Twitter hari ini, Sabtu 24 September 2022.

Ryan Grantham lahir pada tahun 1998 kini berusia 24 tahun.

Ia adalah aktor blasteran berdarah Inggris dan Kanada.

Debut pertama Ryan adalah di film The Secret of the Nutcracker pada tahun 2007, berperan sebagai Billy.

Sejak itu ia sering dipanggil di berbagai acara TV dan film termasuk Supernatural dan Menjadi Redwood dengan peran terakhirnya pada tahun 2019 sebagai Jeffery Augustine di Riverdale.