Siapa Jackson Wang, Penyanyi yang Berhasil Guncangkan GBK di Hari Pertama We The Fest 2022

Mantan GOT7 Jackson Wang berhasil mengguncangkan panggung We The Fest 2022 di GBK Sports Complex pada Jumat 23 September 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Festival musik We The Fest 2022 berhasil diguncangkan oleh Jackson Wang di GBK Sports Complex pada Jumat 23 September 2022 kemarin.

Di hari pertama We The Fest 2022, Jackson Wang sukses membuat penonton bergemuruh sepanjang penampilannya.

Jackson Wan membawakan tiga lagu berjudul All The Way, Go Ghost dan Just Like Magic.

Nama Jackson Wan pun mengiang di media sosial hingga hari ini Sabtu 24 September 2022.

Lantas siapa Jackson Wan ini?

• Sosok Jay B, Idol Kpop GOT7 yang Bakal Comeback 21 September 2022 Ditunggu-tunggu Kpopers Dunia

Jackson Wang adalah penyanyi, produser, perancang busana asal Tiongkok.

Ia juga merupakan pendiri label rekaman Team Wang dan merupakan direktur kreatif dan desainer utama untuk merek fashion Team Wang Design.

Lahir pada 28 Maret 1994 di Hong Kong, nama Jackson Wang dikenal luas setelah bergabung dengan boyband Kpop GOT7 besutan JYP Entertainment.

Pada tahun 2017, ia mendirikan Team Wang dan mulai merilis musik solo di Tiongkok dan internasional setelahnya. A

lbum solo pertamanya, Mirrors, debut pada tahun 2019 dan mencapai nomor 32 di Billboard 200 di Amerika Serikat.