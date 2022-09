Jam Tayang The Golden Spoon Episode 2 di Disney+, Drakor Rating Tertinggi Pengganti Big Mouth

Berikut bocoran episode 2 The Golden Spoon tayang hari ini di Disney+ Hotstar pukul 20.00 WIB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut bocoran jam tayang drakor terbaru The Golden Spoon episode 2 tayang hari ini.

Episode 2 The Golden Spoon dijadwalkan rilis hari ini Sabtu 24 September 2022 pukul 20.00 WIB di Disney+ Hotstar.

Drakor ini menggantikan slot Big Mouth yang telah tamat pekan lalu.

The Golden Spoon mengisahkan seorang anak dari keluarga miskin yang memperoleh “sendok emas” yang dapat menukarnya dengan teman kayanya dan memberinya kehidupan yang selalu ia impikan.

Disutradarai oleh sutradara drakor The King's Affection yakni Song Hyun Wook, The Golden Spoon dibintangi Yook Sung Jae, Lee Jong Won, Jung Chae Yeon dan Yeonwoo turut mengisi line up pemain.

Episode 1 sebelumnya dibuka dengan rating yang cukup tinggi yakni 2,5 persen nasional.

The Golden Spoon episode 1 memulai cerita dengan memberi kita latar belakang siswa miskin Lee Seung-cheon dan sendok emas di antara sendok emas Hwang Tae-yong.

Keduanya mendambakan apa yang dimiliki orang lain saat menghadapi masalah sendiri.

Suatu hari Seung-cheon diberi kesempatan untuk mengubah hidupnya dengan bertukar kehidupan dengan Tae-yong.

Meskipun dia tidak dapat mempercayai sihir ini, ia masih mencobanya, terutama pada saat-saat paling putus asa.