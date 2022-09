HASIL Tinju Dunia TV One Sabtu 24 September 2022, 12 Ronde Tuntas! Sabuk WBC Petinju Amerika Lepas

Tinju Dunia TV One, Sabtu 24 September 2022

Tangkapan Layar TV One

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Hasil Tinju Dunia TV One Sabtu 24 September 2022 menempatkan lepasnya sabuk juara sang petinju Amerika Serikat, Andre Berto.

Untuk diketahui, TV One menyajikan laga siaran ulang Tinju Dunia pada Sabtu 24 September 2022 mulai pukul 09.00-11.00 dalam acara bertajuk Best World Boxing.

Dalam laga siaran ulang ini, TV One menyajikan rivalitas kelas welter antara Shane Mosley vs Ricardo Mayorga yang memperebutkan WBA Inter-Continental dan Andre Berto vs Victor Ortiz untuk sabuk WBC.

Pada laga Tinju Dunia Shane Mosley vs Ricardo Mayorga, sejatinya berlangsung pada 27 September 2008.

Pada laga yang berlangsung di Home Depot Center, Carson, Amerika Serikat ini harus berakhir hingga 12 ronde.

Shane Mosley berhasil menang angka atas Ricardo Mayorga.

• Live Hasil Tinju Dunia Shakur Stevenson vs Robson Conceicao, Laga Terakhir 130 Pon Penakluk Valdez

Adapun skor akhir dari Tinju Dunia ini adalah 107-102, 104-105 dan 105-104.

Keduanya juga kembali berjumpa pada 29 Agustus 2015 namun dalam laga tanpa sabuk juara.

Pada pertemuan kedua ini, lagi-lagi Shane Mosley menang dan kali ini dengan KO dironde keenam.

Selanjutnya untuk Tinju Dunia Andre Berto vs Victor Ortiz, juga berakhir hingga 12 ronde.