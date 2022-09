Sosok Cantik Shahnaz Indira, Model Indonesia Pertama yang Debut di London Fashion Week 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Nama Shahnaz Indira tengah mendapat sorotan publik usai tampil di gelaran London Fashion Week 2023.

Keikutsertaannya di London Fashion Week 2023 menjadikan Shahnaz Indira sebagai model Indonesia pertama yang debut di ajang bergengsi itu.

"I was living my dream life yesterday, heart was so full, will never forget this moment My first international debut for @simonerocha_ SS 2023 at @londonfashionweek“ (Aku seperti menjalani mimpi dalam hidupku kemarin, aku sangat bahagia dan tak akan pernah melupakan momen ini, debut internasional pertamaku untuk @simonerocha_ SS 2023 at @londonfashionweek)," tulis Shahnaz dalam unggahan pada Senin 19 September 2022.

Model bertubuh curvy serta berparas mempresentasikan puluhan koleksi ready to wear Spring/Summer 2023 karya Simone Rocha.

Pada saat gelaran itu Shahnaz Indira mengenakan dress hitam dengan model off-shoulder di bagian dada.

Lantas siapa Shahnaz Indira yang berparas cantik ini?

Shahnaz Indira merupakan gadis asal Jakarta yang masih berusia 18 tahun.

Meskipun begitu, Shahnaz Indira memiliki tinggi badan 180 cm melebihi rata-rata orang Indonesia.

Shahnaz Indira sering mengabadikan potret dirinya menjadi model di akun Instagramnya @shahnaz.indira.

Ia diketahui tengah bekerja sebagai model untuk agensi asal London, IVY Models.