Profil Sung Jae, Pemeran Utama Drakor Baru The Golden Spoon yang Mirip dengan Lee Jong Suk

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Aktor Yook Sung Jae mencuri sorotan usai membintangi drama Korea (drakor) terbaru berjudul The Golden Spoon yang tayang perdana hari ini Jmat 23 September 2022.

Drakor The Golden Spoon akan menggantikan slot drakor Big Mouth yang dirilis di Disney+ Hotstar.

Di drakor ini, Yook Sung Jae bakal disandingkan dengan Jung Chae Yeon, Lee Jong Won, dan Yeonwoo.

The Golden Spoon diadaptasi dari Webtoon hits Naver oleh HD3 yang rilis pada 2016.

Drakor ini menceritakan petualangan hidup seorang anak yang menjadi sendok emas yang didapat.

Lantas siapakah sosok Yook Sung Jae ini?

Yook Sung Jae akrab disapa Sungjae adalah aktor sekaligus anggota boyband Kpop BtoB sejak 2012.

Ia lahir pada 2 Mei 1995 (umur 27) di Yongin, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

Sung Jae merupakan salah satu cast We Got Married bersama Joy.

Sung Jae memulai debut aktingnya pada tahun 2014 melalui drama tvN yang berjudul Plus Nine Boys.

Ia juga dikenal lewat aktingnya di drakor Who Are You: School 2015 (2015), The Village: Achiara's Secret (2015), Guardian: The Lonely and Great God (2016-2017), dan Mystic Pop-up Bar (2020).

Sebelum debut sebagai anggota BtoB, Sungjae berperan dalam drama Living In Chungdamdong sebagai anggota Invincible Chungdam No. 5, bersama dengan Seo Eunkwang, Lim Hyunsik, Jung Ilhoon BtoB, dan Lee Minwoo (kini mantan anggota C-Clown, T.K).

Sungjae debut bersama BtoB pada tahun 2012. Grup ini telah merilis sebelas album mini (termasuk Asia Special Edition) sebuah singel digital, dan dua album studio.

Pada Juli 2014, Sungjae menjadi pembawa acara program A Song For You bersama Kangin Super Junior dan Amber f(x).

Kemudian, ia mengikuti acara varietas Hitmaker sebagai anggota dari grup proyek parodi yang diprakarsai oleh Hyundon dan Defconn bernama Big Byung.

Ia diberi nama panggung YookDuk dan bergabung bersama Jackson Got7, N dan Hyuk VIXX.

Grup ini merilis sebuah video musik untuk singel mereka yang berjudul "Stress Come On" pada 19 Agustus 2014.

Ia juga berperan dalam drama televisi Plus Nine Boys sebagai atlet judo berumur 19 tahun bernama Kang Min-gu.

Pada akhir tahun 2014, ia menjadi anggota dalam acara realitas Real Men dan keluar pada tahun 2015.

