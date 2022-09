Indonesia Pastikan Raih 2 Gelar di Indonesia International Series 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Indonesia memastikan dua gelar di turnamen Indonesia International Series 2022.

Adapun dua gelar itu dipastikan menyusul delapan wakil Indonesia saling berhadapan dikategori tunggal putri dan ganda campuran.

Namun persaingan terjadi ditiga ketegori lainnya.

Jepang menempatkan dua wakil pada nomor tunggal putra dan ganda putra.

Sementara Taiwan dan Thailand masing-masing memiliki satu wakil pada sektor ganda putri.

Adapun babak Perempat Final atau 8 besar Indonesia International Series 2022 akan berlangsung di Gor Amongrogo, Yogyakarta, hari ini, Jumat 23 September 2022.

Turnamen Indonesia International Series 2022 baru akan disiarkan live di MNC dan RCTI+ begitu memasuki babak semifinal dan final.

Jadwal Indonesia International Series 2022, Jumat 23 September 2022

Tunggal Putra

* Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay (1) vs. Alvi Wijaya Chairullah.

* Keita Makino (Jepang) vs. Alwi Farhan (7).

* Bobby Setiabudi vs. Panji Ahmad Maulana (3).

* Iqbal Diaz Syahputra vs. Christian Adinata (2).