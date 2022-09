Deretan Prestasi Restu Nissa Hafiza, Wakili Pramuka Indonesia Dalam Youth Exchange Program India

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Restu Nissa Hafiza merupakan perwakilan Pramuka Indonesia dalam Youth Exchange Program India 2022. Gadis kelahiran Ketapang, 7 Desember 2001 memiliki sederet prestasi.

Restu yang aktif dalam kegiatan Pramuka pernah mengikuti Jambore Nasional X 2016, Raimuna Nasional XI (2017, Forum Pelajar Se-Indonesia IX 2017, Raimuna Daerah KALBAR 2018 dan Perkemahan Wirakarya Daerah Kalbar 2019.

Ia juga menjadi Duta HIV/AIDS Kota Pontianak 2019, Perkemahan Wirakarya Nasional 2021, Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional Indonesia 33 2021 dan terakhir Duta Bahasa Kalimantan Barat 2022 Youth Exchange Program India.

Perjalanan karir Restu, dimulai sebagai Vice chairwoman of Ketapang Regency Rover and Ranger Council tahun 2017 hingga 2020, Treasurer of Ketapang Student Forum tahun 2018-2019.

Ia juga menjadi West Kalimantan Regional Coordinator at Bangun Bangsa Indonesia tahun 2018, dan menjadi Head of Public Relations Department at Komahi Untan 2020 hingga sekarang.

Gadis yang hobi traveling, menyanyi, dan nonton film ini juga menjadi Member of The Music Division at Bengkel Seni Fisipol Untan 2020-2021, Secretary at Komunitas Model FISIP Untan 2021- 2022, Vice Chairwoman at Komunitas Model FISIP Untan 2022 hingga sekarang.

Sekarang ia juga aktif sebagai member Member of West Borneo Rover Council sejak 2020 lalu, Member of Indonesian Scout Journalist sejak 2019 lalu dan menjadi Executive Secretary at HIPMI Kalbar 2021 serta Graphic Designer at Vavl Beauty Pontianak Etc. (*)

