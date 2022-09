Jadwal Siaran Langsung UEFA Nation League Jumat 23 September 2022 Live TV, Prancis vs Austria

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jadwal siaran langsung UEFA Nation League berlangsung mulai Jumat 23 September 2022.

Ada 10 pertandingan UEFA Nation League yang bertanding pada Jumat 23 September 2022.

Sedikitnya 8 pertandingan akan mulai bertanding pada pukul 01.45 WIB.

Diantaranya Prancis vs Austria, Belgia vs Wales, Polandia vs Belanda, Kroasia vs Denmark.

Slovakia vs Azerbaijan, Turki vs Luxembourg, Lithuania vs Kep Faroe dan Liechtenstein vs Andorra.

Sementara 2 pertandingan lainnya akan bertanding mulai pukul 23.00 WIB.

Gerogia vs Makedonia Utara dan Estonia vs Malta.

Prancis vs Austria

Pertandingan Prancis vs Austria akan berlangsung di Stadion Stade de France (Paris - Saint-Denis).

Prancis dan Austria tergabung dalam grup 1 bersama Denmark dan Kroasia.