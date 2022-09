Berlaku Hingga 30 September 2022, AHASS Berikan Promo Ganti Oli Hingga Service

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Astra Motor Kalimantan Barat sebagai Main Dealer sepeda motor Honda untuk wilayah Kalbar melalui jaringan Astra Honda Authorized Service Station (AHASS) sebagai bengkel resmi Honda yang memberikan layanan servis dan penggantian spare part serta AHM OIL untuk konsumen setia Honda yang terstandarisasi dengan baik dari mekanik, tools, maupun sistem layanannya.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk pelanggan setia sepeda motor Honda serta memperingati Hari Pelanggan Nasional setiap 4 September, AHASS memberikan promo diskon yakni Paket Pelanggan Special, Go Flush dan Paket Pembersih Injeksi yang berlaku dari 4 September – 30 September 2022 yang berlaku di seluruh AHASS di Kalimantan Barat.

Paket Pelanggan Spesial berupa paket berisikan ganit oli + Engine Flush + Injector Cleaner , yaitu Diskon Paket Servis Motor termasuk pembersihan injektor hanya seebesar Rp. 96.000 khusus all type matic, Rp. 94.000 untuk all type cub, Rp. 107.500 untuk type sport 1 (verza, CRF150, Megapro), Rp. 115.500 untuk type sport 2 (New CBR150, New CB, Supra GT, Sonic).

Paket Go Flush yaitu paket yang berisikan Ganti oli + Engine Flush yang berfungsi untuk mengikat gram – gram halus sehingga komponen mesin tidak cepat aus, komponen mesin lebih awet, meningkatkan performa dan hemat bahan bakar Rp. 74.000 untuk all type matic, Rp 72.000 untuk all type cub, Rp 85.500 untuk type sport 1 (verza, CRF150, Megapro), Rp. 93.500 untuk type sport 2 (New CBR150, New CB, Supra GT, Sonic).

Paket Pembersih Injeksi yaitu paket yang berisikan paket pembersih injeksi untuk semua type motor Honda dengan harga spesial sebesar Rp 25.000, berfungsi untuk meringankan tarikan motor kemudian membersihkan kotoran yang terdapat pada saluran bahan bakar, injektor, intake maniford dan ruang bakar.

Technical Service Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Iwan Hary Susilo mengatakan bahwa, Pengecekkan kendaraan sepeda motor merupakan salah satu langkah yang perlu dilakukan pengguna sepeda motor secara rutin dalam mewujudkan keselamatan berkendara seperti slogan berkendara Honda yakni #Cari_aman.

“Program ini digelar guna mengapresiasi pelanggan setia sepeda motor Honda dan AHASS di Hari Pelanggan Nasional diseluruh wilayah di Kalimantan Barat, kemudian promo ini digelar untuk meningkatkan kesadaran pengguna sepeda motor Honda dalam memperhatikan kondisi serta performa sepeda motor,” ungkap Iwan.

Selain dapat melakukan servis ke AHASS langsung, aplikasi MotorkuX memberikan pelayanan serta kemudahan lainnya.

Aplikasi MotorkuX dapat diunduh melalui Appstore maupun Playstore, dengan mengunduh aplikasi MotorkuX, konsumen tidak perlu repot lagi jika ingin melakukan servis kendaraan di AHASS.

Konsumen bisa melakukan booking servis online untuk mencari AHASS terdekat dengan wilayah tempat tinggal anda, kemudian konsumen juga bisa menentukan tanggal dan jam berapa konsumen ingin datang melakukan servis.