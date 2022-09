Sepak Terjang KARA, Girl grup Kpop Mirip BLACKPINK yang Bakal Comeback Setelah 15 Tahun Vakum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Girl grup Kpop KARA akan melakukan comeback reuni pada 2022 ini.

Kabar tersebut dikonfirmasi langsung oleh agensi KARA, RBW yang menyebut bahwa girl grup itu akan comeback album memperingati 15 tahun.

"KARA akan merilis album untuk memperingati 15 tahun debut mereka pada bulan November 2022,

"Ini merupakan album yang dirilis setelah waktu yang lama, kami akan mendukung anggota KARA untuk mengungkapkan keinginan mereka bertemu dengan penggemar mereka sebanyak mungkin," tulis RBW pada Senin 19 September 2022.

Comeback kali ini menjadi album pertama KARA dalam 7 tahun sejak mini album ke-7 mereka In Love dirilis pada Mei 2015.

Diketahui, KARA adalah girl grup besutan DSP Media yang dibentuk pada tahun 2007.

Lineup personel KARA terakhir terdiri dari Gyuri, Seungyeon, Hara, dan Youngji.

Namun sayang, Nicole dan Jiyoung resmi keluar pada 2014 sedangkan Sunghee keluar pada 2008.

KARA memulai debut pada Maret 2007 dengan merilis album The First Blooming dan singel Break It.

KARA dikenal sebagai girl grup yang menampilkan citra wanita yang kuat serta suara R&B yang matang.