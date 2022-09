Jadwal Liga Champions Live SCTV: Ada Pertandingan Barcelona, Chelsea Hingga Manchester City

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini beberapa pertandingan krusial matchday ke tiga Liga Champions 2022-2023.

Pertandingan sengit Inter Milan vs Barcelona dan Chelsea vs AC Milan yang akan tayang di Channel Tv Siaran Langsung dan Live Streaming SCTV dan vidio.com.

Laga sengit Inter Milan vs Barcelona akan digelar pada Rabu 5 Oktober 2022 02.00 WIB.

Saat ini Barcelona tampil dengan satu kali kemenangan dan satu kali kekalahan.

Barcelona saat ini berada di urutan kedua klasemen sementara Grup C Liga Champions 2022.

Matchday ketiga Liga Champions 2022-2023, juga menyajikan pertandingan Chelsea vs AC Milan.

Diketahui laga sengit ini9 terjadi pada Kamis 6 Oktober 2022 pukul 02.00 WIB.

Selain itu, Liverpool menjamu Rangers, Bayern Munchen menyambut Viktoria Plzen, Manchester City vs FC Kobenhavn, Real Madrid vs Shakhtar Donetsk, Juventus vs Maccabi Haifa.

Laga Manchester City vs Kobenhavn ini menarik untuk disaksikan, pasalnya Erling Haaland dkk menjaid tim yang paling produktif di Grup G Liga Champions 2022-2023.

Manchester City dengan tampil tak terkalahkan selama melakoni laga di Liga Champions 2022-2023.