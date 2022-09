Polres Kapuas Hulu Laksanakan Tes Kesamaptaan Jasmani dan Ujian Bela Diri Polri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Personel Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar mengikuti tes kesamaptaan jasmani (TKJ) berkala tahap II tahun 2022 di GOR Uncak Kapuas Putussibau, Jumat 16 September 2022.

Seluruh personel Polres Kapuas Hulu tanpa terkecuali diwajibkan ikut dalam kegiatan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) yang pelaksanaanya dimulai tanggal 13 September 2022.

Sebelum mengikuti kegiatan tersebut, seluruh peserta kesamaptaan jasmani ini wajib melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu oleh personel Si Dokkes Polres Kapuas Hulu.

Adapun tahap-tahapan tes Kesamaptaan Jasmani ini terdiri dari lari 12 menit, push up, sit up, pull up, dan shuttle run (lari Angka 8) serta Beladiri Polri.

Kapolres Kapuas Hulu AKBP France Yohanes Siregar, S.I.K., didampingi Kabag SDM Kompol Dedy F. Siregar, S.I.P., M.AP yang hadir pada saat kegiatan Tes Kesamaptaan Jasmani tersebut berpesan agar mengikuti kegiatan ini dengan bersungguh-sungguh dan serius. Bagi yang mempunyai riwayat sakit jangan dipaksakan.

Selanjutnya Kabag SDM Polres Kapuas Hulu Kompol Dedy F. Siregar, S.I.P., M.AP., mengatakan bahwa kegiatan Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan selama 6 bulan sekali oleh personel Polres Kapuas Hulu dan jajaran.

“Tes kesamaptaan jasmani merupakan kegiatan rutin yang kita laksanakan untuk menilai sejauh mana kemampuan fisik personil Polri maupun ASN dilingkungan Polres Kapuas Hulu, dan juga untuk memelihara kesehatan personil Polri maupun ASN," kata Kabag SDM, Dedy F. Siregar .

Kompol Dedy F. Siregar, S.I.P., M.AP., menyampaikan ada dua tahap Tes Kesamaptaan Jasmani (TKJ) yaitu tahap semester 1 dan semester 2 dalam setiap tahun.

"Harapannya dengan adanya kegiatan ujian TKJ ini dapat menjaga kebugaran jasmani personel agar tetap prima sehingga dapat mengemban tugas Kepolisian dengan maksimal,” ujar Kabag SDM, Dedy F. Siregar .