Masih Dibuka! Berikut Syarat dan Alur Pendataan Tenaga Honorer Non ASN Tahun 2022

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut syarat dan Alur Pendataan Tenaga honorer Non ASN Tahun 2022 yang diadakan oleh pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara atau BKN.

Terbaru, BKN melakukan pendataan tenaga Non Aparatur Sipil Negara ASN hingga 31 Oktober 2022 mendatang.

Berdasarkan situs resmi Pendataan Non ASN, pendataan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai di instansi pemerintahan.

Sebab, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK.

Selain itu, pendataan ini juga bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Tenaga Non ASN merupakan Tenaga Honorer (THK-II) yang tercatat di dalam Database Nasional Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non ASN yang telah bekerja di Instansi pemerintah.

Syarat Pendaftaran

- Masih aktif bekerja di instansi pendaftar Non ASN

- Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk Instansi Pusat dan APDB untuk Instansi Daerah, dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga

- Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja

- Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021

- Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021

Alur Pendataan Tenaga Non ASN

- Admin atau operator instansi mendaftarkan Tenaga Non ASN yang masih bekerja dan memenuhi persyaratan.

- Tenaga Non ASN membuat akun pendataan Non ASN setelah didaftarkan oleh instansi.

- Tenaga Non ASN melakukan registrasi untuk memonitor, mengonfirmasi, dan melengkapi data riwayat kerja tenaga Non ASN

- Tenaga Non ASN mencetak hasil resume berupa kartu pendataan Non ASN

- Proses selesai ketika instansi menyatakan finalisasi

- Alur pendataan tenaga non ASN selengkapnya dapat Anda cek di pranala berikut https://pendataan-nonasn.bkn.go.id/alur.

